Niğde’de sobadan 3’ü çocuk 9 kişi zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 9 kişi zehirlendi.

Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Şahinali mahallesinde Sıla Açıkgöz (9), Kayra Açıkgöz (2), Hamide Açıkgöz (30), Çamardı ilçesinde Yusuf Aksoy(23), Nazenti Aksoy (74), Mehmet Aksoy (72), 2 aylık Eymen Mahmud Akar, İsa Akar (36) ve Halime Akar(30) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.