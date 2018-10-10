Niğde’de “Sıfır Atık Projesi” toplantısı yapıldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ile Niğde Belediyesi ve Çevre Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda ‘Sıfır Atık’ projesinin uygulanmasında tüm kamu kurumlarına sorumluluk düştüğünü belirten Vali Yılmaz Şimşek, “Yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi yetki alanları çerçevesinde projenin uygulanması konusunda çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Bugünkü toplantımızda da hal hazırda devam eden projemize ilave etmemiz gereken ve projenin gelişmesi konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdik” şeklinde konuştu.

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