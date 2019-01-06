Niğde’de Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı konuşmada: “Bugün çok anlamlı bir yürüyüş için birlikteyiz. Bundan tam 104 yıl önce Sarıkamış’ta vatan savunması uğruna donarak canlarını feda eden kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anmak için buradayız. Bir kez daha onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Şüphesiz ki Milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla, zaferlerle doludur. Malazgirt, Çanakkale, istiklal savaşı bunlardan sadece bir kaçıdır. Ama Sarıkamış ayrı bir destandır, Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır" dedi. Konuşmanın ardından yüzlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda Niğde Şehitliği’ne kadar Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Şehitlikten Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programın sonunda katılımcılara Çorba ile ekmek dağıtıldı. Yürüyüşe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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