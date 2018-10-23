Niğde’de PTT’nin 178’inci kuruluş yılı kutlandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de Posta Telgraf Teşkilatı’nın(PTT) 178’inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

PTT Niğde Başmüdürlüğü tarafından postaneden işlem yaptırmak için gelen ve 178’inci sıra numarasını alan vatandaşa 178 yıl anısına hazırlanan bir paket ve saat hediye edildi.

Niğde PTT Başmüdürü Bedri Evran, PTT’nin teknolojiye ayak uydurarak bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Evran şöyle konuştu, "178 yıldır kesintisiz hizmetlerini sürdüren ve bu hizmeti sürdürürken vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak vatandaşlarımıza hizmet eden bir kamu kurumuyuz. Kurulduğu ilk günden beri bugünkü gibi aynı heyecanla ayni azimle aynı kararlılıkla çalışarak değişen ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurarak teknolojiyi yakalayıp vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Klasik posta anlayışını dışında bankacılık, kargo, lojistik, sigortacılık, döviz işlemleri gibi yeni hizmet alanları yaratarak vatandaşlarımızdan bu konuda memnuniyetini alarak dünya markası olma yolunda hizmetlerine devam etmektedir. Niğde’de 119 çalışanımız 6 tane PTT merkez müdürlüğümüz, 12 tane şubemiz, 1 tane mobil aracımız, 20 tane acentemiz olmak üzere 39 iş yeri ile tün Niğde ilçe belde ve köylerde hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti sunarken özellikle Niğde’nin 20 köy ve beldesinde sadece PTT var. Dolaysıyla PTT burada bankacılık hem kargoculuk hem lojistik hem diğer haberleşme alanlarında tüm hizmetleri yapmaktadır” dedi.

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