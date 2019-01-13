Niğde’de örnek tarım projesi uygulanacak

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’nin Altunhisar İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeşilyurt Köyü Tarımla Kalkınıyor” projesinin temeli atıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki temel atma programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, projenin üretim modeli ile hem yöre, hem de ülke tarımına iyi bir örnek teşkil edeceğini, Niğde’de farkındalık yaratacağını söyledi. Konuşmanın ardından projenin uygulanacağı tesisin temeli atıldı.

Etkinlikte, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e tarım projesinin uygulanacağı mahallenin verimli toprağı da bir torba içerisinde hediye edildi.

FOTOĞRAFLI