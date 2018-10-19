Niğde’de Muhtarlar Günü kutlandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.  Düzenlenen etkinliklerde Niğde Muhtarlar Derneği  Başkanı Bahtiyar Yamaner ve muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunma...

Niğde’de Muhtarlar Günü kutlandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Düzenlenen etkinliklerde Niğde Muhtarlar Derneği  Başkanı Bahtiyar Yamaner ve muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunma töreninin ardından konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, köy ve mahalle kanunun yeniden  tanımlanması gerektiğini söyledi. Başkan Yamaner, "Yerel yönetimlerin en küçük birimi ola muhtarlığın özlük hakları büyük ölçüde çözüldü. Ancak hizmet edilebilirlik alanında her geçen gün daha da karartıldığı görülmektedir. Mevcut köy kanunu ve mahalle kanununda sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. O halde köy ve mahalle kanunu yeniden  tanımlanmalıdır" diye konuştu.

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