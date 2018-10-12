Niğde’de kışlık patates hasadı başladı

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; “Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de Mayıs ayında 203 bin dekar alana ekimi yapılan patatesin hasadına başlandığını, bu yıl 750 bin ton patates rekoltesi beklendiğini belirtti.

Patates ekim alanlarında ve rekoltesinde düşüş olduğunu belirten Baş, patates fiyatlarının iyi gittiğini de söyledi. Baş, "Geçen yıla göre 2018 yılına göre rekoltemizde ve ekim alanlarımızda düşüş var. Bu yıl 203 bin dekar alanda patates ekimi yapılmış olup 750 bin ton rekolte beklentimiz bulunmaktadır. Kışlık patateslerin hasadının başladığı şu günlerde tarlada patatesin kilo fiyatı 70 kuruş ile 1 TL arasında satılmakta olup ürünlerimiz ihracata da gönderiliyor. İlimizde üretilen patatesler özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Suriye gibi bölgelere ihraç ediliyor. Patates fiyatlarımız bu şekilde devam ederse üreticimizde kazanacaktır” dedi.



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