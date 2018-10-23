Niğde’de kavşaklar rengarenk

Ali KADI/NİĞDE,()-Niğde Belediyesi şehir içi ve şehir girişlerindeki kavşak peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında kavşak yeşillendirme çalışmalarıyla şehir güzelleştiriliyor. Kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan projelerle şehir her geçen gün yeni bir çehreye sahip oluyor. Kent estetiğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Vatandaşlarımızı göz dolduran bir çevreyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevsimlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz tüm renkleriyle daha güzel bir Niğde" dedi.

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