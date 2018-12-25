Niğde’de İmar Barışı’na 16 bin 589 kişi başvurdu

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kentte İmar Barışı’ndan yararlanmak üzere 16 bin 589 kişinin başvurduğunu söyledi. Gençtürk, 13 bin 214 kişiden yapı kayıt belgesi için 23 milyon 49 bin 472 TL ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gençtürk şöyle konuştu:

“İmar Barışından faydalanmak üzere İlimiz genelinde; 24 Aralık itibariyle Yapı Kayıt Belgesi (YKB) almak için 16 bin 589 başvuru yapıldı. Vatandaşlarımızın kendilerine ait E-Devlet şifreleri üzerinden yaptıkları bu başvurulardan ödemesi yapılan yapılar için sistem üzerinden 13 bin 214 adet YKB oluşturuldu. İl Merkezinde 5 bin 30, Bor: 3 bin 340, Ulukışla: 2 bin 163, Çiftlik: 959, Altunhisar: 875, Çamardı:847 olmak üzere toplam 13 bin 214 YKB için vatandaşlarımızca 23 milyon 49 bin 472,91 TL ödeme gerçekleştirildi.”

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