Niğde’de esnafa rekor kredi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği (NESKOOP) Başkanı Fahri Eker, Niğde’de 2019 yılında esnafa ve sanatkara 150 milyon TL kredi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

NESKOOP Başkanı Eker, kooperatif olarak esnaf ve sanatkara düşük faizle kredi verdiklerini belirterek: “esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi 200 bin TL’dir. işyeri satın almak isteyenlere 10 yıl vadeyle 500 bin TL, işi için sıfır araç almak isteyen esnafların da anahtar teslim beş yıl vade ile yine 500 bin liralık kredi imkanı sağlıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eker şöyle konuştu:

“2018-2019 ve bundan önceki yıllarda da yaklaşık 5 yıldır esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifi olarak esnafımızın finansmanını kaynak sorununu çözmek için mücadele veriyoruz. Bu yolda da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Göreve geldiğimizde Niğde genelinde klasmanımız 16 milyondu, şuan 10 katına çıkardık. 116 milyon 500 TL esnaf ve sanatkara para dağıtmış bulunuyoruz. Hedefimiz 150 milyonu geçmek. 2018 yılında Niğde ekonomisine esnaf ve sanatkarımıza verdiğimiz rakam 50 milyon TL’dir. Ciddi bir rakam. Piyasaya para vermişiz. Hedefimiz bu sene bunu 2’ye katlamaktır. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor.”

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