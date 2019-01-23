Niğde’de ekmeğe 25 kuruş zam geldi

Adnan ÇELEBİ NİĞDE,()-NİĞDE Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, kasaplar ve fırıncıların talebi doğrultusunda 1 TL’den satılan ekmek fiyatının 24 Ocak perşembe gününden geçerli olmak üzere 25 kuruş artırıldığını açıkladı.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, 1 TL'den ekmek satan fırıncıların 4 aydır zarar ettiğini söyledi. Yenel, "Zorla da olsa 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş yaptık. Son zamanlarda una, yakıta ve SSK Primlerine gelen zamlar olumsuz bir şekilde fırıncılarımızı etkiledi. Gelen zamlar sonrası fırıncılarımız ekmek üretemez duruma gelmişti. İnşallah alınan bu zammı vatandaşlarımızda hoşgörüyle karşılayacağını düşünerek ekmeğimize bu zammı yaptık” dedi.



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