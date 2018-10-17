Niğde’de drone ile trafik denetimleri arttı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de Serçe isimli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile trafik denetimlerini arttırdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece gündüz trafik denetimi yapıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında Niğde’de ekipler denetimleri artırdı. İHA ile yapılan denetimlerde çok sayıda ihlaller tespit edildi. Termal kamerası ile gece de denetim yapan İHA özellikle kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri denetiminde polisin gözü oldu. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 45 araç sürücüsüne ceza işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise Niğde’de trafik denetimlerinin süreceğini önlemlerin vatandaşların güvenliği için alındığını söyledi.

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