Niğde’de drone ile denetim

Ali KADI/NİĞDE()-NİĞDE’de drone ile sürücüler üzerinde uygulama yapıldı. Kural ihlali yapan 20 sürücüye 8 bin 691 lira ceza kesildi. Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde drone ile trafik uygulaması yaptı....