Niğde’de Doğu Türkistan için yürüyüş

NİĞDE’de Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenlendi.Protesto için İmam Hatip Meydanı’nda toplanan grup, Türk ve Doğu Türkistan Bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Niğde El Ele Derneği Başkanı Yusuf Güleç, “Mazluma umut zalime korku vermek bizim genlerimizde var. O Çin settini yaptıran bu güzel millet, her daim zulmün karşısında olacaktır” dedi.Yürüyüşe, bazı siyasi parti il başkanları ile belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ