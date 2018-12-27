Niğde’de “Atkını Ör, Kardeşini Gör” Projesi

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE’de “Atkını Ör, Kardeşini Gör Projesi” kapsamında öğrenciler örtükleri atkıları köy okullarındaki öğrencilere hediye etti.

Selçuk İlkokulu 3-E ve 3-G sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Ömer Avcı ve Alev Örsdemir refakatinde, ipler ve yardımcı düzenekler temin edilerek gerçekleştirdikleri proje uygulamaya konuldu. Öğrencilerin yoğurt kovaları ve dondurma çubuklarını kullanarak ördükleri atkılar, Çamardı İlçesi Orhaniye Şehit Ersin Bartan İlkokulu ile, Demirkazık Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Adı geçen ilkokullara bir gezi düzenleyen Selçuk İlkokulu, iki idareci, iki öğretmen ve 56 öğrenci eşliğinde, örmüş oldukları bereleri köy okullarındaki kardeşlerine teslim etti. Okul Müdürü Orhan Çetin, “Okulun, sadece ders yapılacak bir yer olmadığını, üretmenin ve başarmanın mutluluğunu, öğrencilere yardım ederek artırılmasının mümkün olacağını bu proje ile göstermek istedik” dedi.

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