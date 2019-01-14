Niğde’de 51 şişe kaçak içki ele geçirildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()-NİĞDE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Niğde otobanında M.A. yönetimindeki plakası belirtilmeyen otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bandrolsüz 51 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki K.K. polis tarafından gözaltına alındı.

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