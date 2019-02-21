Niğde’de 4 bin 848 kişiye evde bakım desteği

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın, evde bakım hizmetleri kapsamında bir yılda 4 bin 848 kişiye evde bakım desteği sağlandığını söyledi.

Günaydın, "Hastanemize bağlı evde sağlık hizmetleri hasta ve bakıma muhtaç bireylere yaşadıkları ortamda sağlık, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek veriyor. Muayene, yara bakımı, enjeksiyon, fizik tedavi, hasta nakli, psikolojik destek, hastane ve ev refakati gibi tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürüyor. İhtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlıları yalnız bırakmayan evde sağlık ekiplerimiz, 15 sağlık personelimiz ile 2 araç ve 1 hasta nakil ambulansıyla Niğdelilere hizmet ulaştırıyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında bir yılda; 4 bin 848 kişiye evde bakım desteği sağlandı. Evde bakım ekibi takibinde olan ALS hastası Kulak Burun Boğaz muayenesi ihtiyacı için KBB Uzmanı Özge Özata Güngör hastayı evinde ziyaret ederek muayenesini gerçekleştirdi” dedi.

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