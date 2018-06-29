Niğde’de 24 branşta il spor merkezleri açıldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de, 'il spor merkezleri' düzenlenen törenle açıldı. 5 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, sporcular ve aileler katıldı.

Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdür Vekili Yaşar Erdem: “Gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürünü oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il spor merkezleri açıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılım sağlandı. 24 branş 40 antrenör ve yaklaşık 5 bin sporcuya hizmet sağlamaktadır” dedi.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise, “Çocuklarımız ekran karşısında esir bırakmamalıyız. Onları bağımlı hale getirmemeliyiz. Zararlı alışkanlıktan uzak tutmalıyız. 24 branş 40 antrenörümüz yaz boyunca aktif bir şekilde çocuklarımız yetiştirecekler. İleride başarılı sporcular olacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından sporcular gösteri yaptı.

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