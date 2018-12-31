'Niğde’de 2018 yılında 3 bin engelliye 40 milyon 194 bin TL ödendi'

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,() - NİĞDE Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, kentte yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan 5 bin 862 engelli vatandaşa kimlik kartı verildiğini ve Evde Bakım Hizmeti kapsamında aylık ortalama 3 bin 5 engelli için 2018 yılında toplam 40 milyon 194 bin 431TL ödendiğini belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aileye, çocuğa, engelliye, yaşlıya, şehit yakınları ve gazilere, kadına, toplumun dezavatajlı kesimlerine birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Koca şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Destek Projesi ile 3 bin 597 hane ziyareti gerçekleştirildi. Bu haneleri bizzat ASDEP görevlilerimiz ziyaret etti ve devletimizin şefkat yüzünü ve büyüklüğünü göstermiş oldu. 404 kişiye Aile Eğitimi veEvlilik Öncesi Eğitimi verildi. Aile hayatında sıkıntı yaşayan, açmazları olan vatandaşlarımıza sunduğumuz Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında8 ailemiz başvuru yaptı ve bu vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verildi. Özellikle mahremiyet ve madde bağımlılığı konularında eğitimlerimiz de devam ediyor. 343 vatandaşımıza Mahremiyet Eğitimi Bin 219 vatandaşımıza ise Yeşilay ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol kapsamında bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi."

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