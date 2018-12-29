Niğde’de 2 kişi FETÖ’den gözaltına alındı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama kararı  çıkarılan Din dersi öğretmeni C. G.  ve 6  yıl 3  ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen  M.D.  polis ekipleri...

Niğde’de 2 kişi FETÖ’den gözaltına alındı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama kararı  çıkarılan Din dersi öğretmeni C. G.  ve 6  yıl 3  ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen  M.D.  polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Bor İlçesinde öğretmenlik yapan C.G.,  TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan  6  yıl 3  ay hapis cezasına hükümlü ihraç öğretmen   M. D.  ise polis ekiplerinin GBT sorgusunda yalanarak TEM ekiplerine teslim edildi.

 

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