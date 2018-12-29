Niğde’de 2 kişi FETÖ’den gözaltına alındı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Din dersi öğretmeni C. G. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Bor İlçesinde öğretmenlik yapan C.G., TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü ihraç öğretmen M. D. ise polis ekiplerinin GBT sorgusunda yalanarak TEM ekiplerine teslim edildi.