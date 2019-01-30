Niğde’de 1 yılda 14 bin 498 dosya karara bağlandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde’de 1 yılda 14 bin 498 ihbar ve soruşturma dosyasına karar vererek sonuçlandırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başsavcı Dönmez: “Niğde Başsavcılığı ve Niğde mahkemelerine gelen dosyaları hızlı bir şekilde karara bağlıyoruz. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2018 yılı içinde 13 bin 269 soruşturma dosyasını karar vererek sonuçlandırdık. Ayrıca bin 229 adet de ihbar kaydı dosyası sonuçlandırıldı. 2018 yılı içinde toplam 14 bin 498 adet soruşturma ve ihbar dosyası sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır” dedi.

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