Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar'dan yarıyıl tatili mesajı

B.ANDAÇ ARSLANPAY / NİĞDE,() Niğde il Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğrenci , öğretmen ve velilere iyi tatil dileklerinde bulundu.

Okulların yarı tatile girmesiyle birlikte bir mesaj yayımlayan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğrencilerden yarıyıl tatilini bir dinlenme, kendini geliştirme fırsatı olarak görmelerini istedi.

Yaşar, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ümit ediyorum ki hepiniz çalışmalarınızın ve emeklerinizin karşılığını almışsınızdır. Yarıyıl tatilini bir dinlenme, kendini geliştirme fırsatı olarak görünüz. Önceliğiniz dinlenmek ve ilgi alanlarınıza göre yeni bir şeyler öğrenmek, yeni yerler gezmek olsun. Her biriniz için güzel bir gelecek temennisinde bulunarak iyi tatiller diliyorum."

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