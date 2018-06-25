Niğde'de 3 gölete 50 bin yavru sazan bırakıldı

NİĞDE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, ekolojik dengeyi sağlamak, doğadaki canlı varlıkları zenginleştirmek için kent genelinde 3 gölete 50 bin yavru balık bırakıldığını söyledi.

Çevre ve ekolojik dengeyi koruma amacıyla bu projenin 15 yıldır uygulandığını ifade eden Baş, bu kapsamda, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin ettikleri 50 bin yavru sazanı Niğde'deki 3 gölette bırakmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Baş, "50 bin yavru balığın 10 binini Bor ilçemizde bulunan Bahçeli göletine , 10 binini Kavuklu göletine ve 30 bin yavru sazan balığımızı ise Çamardı ilçemizde bulunan Eynelli göletine bıraktık” dedi.



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