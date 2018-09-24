Niğde'de trafik eğitim pistinde hazırlıklar sürüyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’nin çehresini değiştirecek 3 mahalleyi kapsayan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi’nin içerisinde yer alan trafik eğitim pisti tamamlanıyor.

Öğrencilerin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen proje 5 bin metrekare alan içerisinde faaliyet gösterecek.

Trafik eğitim pistinden 6-14 yaş arası çocuklar faydalanacak. Pistin yanında bulunan Gençlik Merkezi’nde trafik eğitiminde teorik ders alınması için 2 adet sınıf, internet salonu, fitness salonu, sinema ve toplantı salonu, lavabo, duş, mescit, idari bina ve kantin yer alıyor.



ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Çocukların eğlenmeleri kadar öğrenmelerini de hedeflediklerini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Bu kalıcı hizmet ile birlikte çocuklarımıza temel trafik eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları üretiyoruz. Bu projemizde bunlardan biri. Bu alanda biz minyatür bir kent tasarladık. Çocuklarımızın alacakları eğitim ile kendi güvenlikleri açısından oldukça verimli olacak, proje kapsamında öğrencilerin uygulamalı olarak trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artırmalarını sağlanmış olacağız. Bu tesise çocukları ile birlikte gelen anne ve babaların keyifli zaman geçirmeleri içinde gerekli düzenlemeleri yaptık. Pistin içinde çeşitli kısımlarında yeşil alanlar, kamelyalar ve seyir kulesi yer alıyor" diye konuştu.



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