Niğde'de parklarda uygulama yapıldı

NİĞDE’de polis park ve bahçelerde uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, NARKOTİK, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı  polis ekipleri ...

Niğde'de parklarda uygulama yapıldı
NİĞDE’de polis park ve bahçelerde uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, NARKOTİK, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı  polis ekipleri  dün sabah saatlerinde  başlatılan ve  akşam saatlerine kadar devam eden uygulama  çerçevesinde  park ve  bahçeler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda  şüpheli şahıslar ile  uyuşturucu  kullanan ve satan kişilere yönelik kontroller yaptı. Vatandaşlar tek tek üst araması ve  çantalarında arama yapılırken, GBT sorgularında anında  polis  ekipleri tarafından yapıldıktan sonra  suç unsuru bulunmayan vatandaşalar serbest bırakılarken suç unsuruna rastlanan şahıslar ise  gözaltına alındı.

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