Niğde'de parklarda uygulama yapıldı

NİĞDE’de polis park ve bahçelerde uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik uygulama yaptı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, NARKOTİK, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sabah saatlerinde başlatılan ve akşam saatlerine kadar devam eden uygulama çerçevesinde park ve bahçeler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda şüpheli şahıslar ile uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik kontroller yaptı. Vatandaşlar tek tek üst araması ve çantalarında arama yapılırken, GBT sorgularında anında polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra suç unsuru bulunmayan vatandaşalar serbest bırakılarken suç unsuruna rastlanan şahıslar ise gözaltına alındı.

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