Niğde'de kapanan yollar açılıyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(N)-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek,etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle Niğde genelinde kapanın köy yollarını açmak için İl Özel İdare ekiplerinin mücadelesinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

İl Özel İdaresi ekipleri 10 greyder, 11 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile köy yolları temizleme çalışmalarına devam etmekte olduğunu anlatan Vali Yılmaz Şimşek, Gümüşler, Özyurt, Üçkapılı, Ören, Çamardı ile Kızılkapı, Celaller arasındaki dağ yolunda yoğun tipi nedeni ulaşımda aksamalar olduğunu kaydetti. Şimşek, "Niğde genelinde devam eden kar yağışı nedeni ile aralıklarla kapanan Bekçili -Üskül yolu, Elekgölü, Mahmatlı, Çardacık, Yelatan, Beyazkışlakçı köy yollarında, Çiftlik ilçesi Hacıabdullah, Murtaza, Çınarlı, Azatlı, Çardak, Kitreli, Şeyhler, Kula köy yollarında temizleme çalışmaları devam etmektedir. Ulukışla Köy Yollarında ise Emirler, Klan, Handeresi, Ünlükaya, Gedelli, Elmalı, Şeyhömerli, Koçak, Kozluca, Tepeköy yollarında açma çalışmaları devam etmektedir. Köy yolları temizlenene kadar zaman mefhumu gözetilmeksizin çalışmalar devam edecektir. Ayrıca İdaremiz tarafından köy muhtarlıklarına traktör kar bıçağı dağıtılmış olup; kar temizleme çalışmalarında kullanılmaktadır" dedi.

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