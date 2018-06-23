Niğde'de il idare şube başkanları, Vali Şimşek başkanlığında toplandı

NİĞDE'de idare birliğinin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon halinde çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasına dair hususları görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla il idare şube başkanları, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.Niğde Valiliği'nde gerçekleştirilen il idare şube başkanları 2018 yılı birinci toplantısına Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Kurum Müdürleri katıldı.14 maddenin görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasında Vali Yılmaz Şimşek, şube başkanlarına her kurumun kendi görev alanıyla ilgili yaşanacak sıkıntılara anında müdahale edilmesini ve zamanında çözülmesi talimatını verdi.Açılış konuşmasının ardından toplantıda, vatandaş odaklı hizmet, açık kapı uygulaması, ulaşılabilir olma, izin planlaması ve mesai uygulamaları, yatırımların takibi, kamuoyunu bilgilendirme, kurumlar arası koordinasyon, bağlı birimler ile yurt ve pansiyonların denetimi, BİMER/CİMER uygulamaları, NİPRO irtibat görevlilerinin proje sürecine etkin ve verimli katılımı gibi konu başlıkları görüşüldü.Şube başkanlarının görüş ve önerilerini bildirdiği toplantı, yönetim, ekonomik, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili işlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşülüp karara bağlanması ile son buldu.

FOTOĞRAFLI