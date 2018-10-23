Niğde'de eğlence merkezleri denetlendi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de jandarma ekipleri tarafından eğlence merkezlerine uygulama yapıldı. Uygulamada çalışma izni olmayan 7 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği 'Niğde Huzur Güven' uygulamasında Bor İlçesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çalışma izin belgesi bulunmayan 5 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan uyruklu toplam 7 kadın, ayrıca konsomatris olarak çalışan 2 Türk kadın tespit edildi. 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca mermisi, 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, işletmeler sahiplerine izinsiz yabancı uyruklu şahıs çalıştırma ve kapalı mekânda sigara içilmesi hususlarında idari yaptırım uygularken, yabancı uyruklu kadınlar ise işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.