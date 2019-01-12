Niğde'de AK Parti'nin başkan adayları belli oldu

AK PARTİ Niğde İlçe ve Belde Belediye Başkan adayları açıklandı.

AK Parti İl Başkalığından yapılan açıklamaya göre, Bor'a Serkan Baran, Altunhisar'a Abdullah Arıöz, Çamardı'ya mevcut Başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'ya mevcut Başkan Ali Uğurlu ve Çiftlik'e mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Kasabalar ise şu şekilde:

Karakapı: Kamil Demiralp, Keçi Kalesi: Şamma Öztürk, Bahçeli: Zafer Tokgöz, Çukurkuyu: İleri Koçak, Kemerhisar: Yusuf Kurt, Azatlı: Reşat Bolat, Bozköy: Ömer Dalgıç, Divarlı: Rüstem Cullaz, Aktaş: Hasan Ali Davarcı, Alay: Sefa Erol, Bağlama: Recep Yaşar, Değirmenli: Yıldıray Tok, Dündarlı: Mustafa Kamar, Edikli: Ercan Şayhan, Gümüşler: Refik Caymaz, Hacıabdullah: Ahmet Takyan, Kaaratlı: Emin Yılmaz, Kiledere: İsmail Tereci, Konaklı: Erdal Altın, Sazlıca: Süleyman Görgülü, Orhanlı: Erhan Bolat, Yeşilgölçük: Yusuf Sağlam ve Yıldıztepe: Hacı Güngör