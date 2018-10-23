Niğde BİLSEM dünya birincisi oldu

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Bilim ve Sanat Merkezi ekibi, Arjantin’de düzenlenen Uluslararası Expocytar 2018 Bilimsel Proje Fuarı’nda I Learn Braille” adlı proje ile en iyi proje seçilerek Dünya birincisi oldu.

Arjantin’in Santa Rosa La Pampa eyaletinde düzenlenen yarışmaya 20 Uluslararası, 60 ulusal takım katıldı.

Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri öğretmeni Mehmet Özel'in yaptığı, İngilizce öğretmeni Osman Aydoğar'ın katkıları ile öğrenciler Eren Şen - Tufan Kutay Karadal'ın hazırlamış olduğu I Learn Braille adlı proje ile en iyi proje seçilerek Dünya 1’cisi oldu. Ayrıca proje 2019 yılında Kolombiya da yapılacak Bilim Yarışmasına özel davet aldı.

Öğrenciler 3D yazıcıdan hazırlanan materyal, arduino kart ve android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda kendi geliştirdikleri yazılım ile görme engelli bireylerin Braille alfabesini öğrenebilmelerini kolaylaştırarak daha eğlenceli hale getirdiler. Proje Universidad Nacional de La Plata üniversitesinden öğretim görevlileri tarafından büyük ilgi görerek ortak çalışma teklifi almıştır. Ayrıca ulusal yarışma takımları 3D teknolojisi için ortak çalışmak istemişlerdir.

Merkez Müdürü İsa Aliç, "Başarılarımız her geçen yıl artarak devam etmektedir, daha önce birisi ABD’de diğeri Finlandiya’da olmak üzere 2 dünya birinciliğimiz vardı. Bu derece ile 3. Dünya 1.liğini elde etmiş olduk. Arjantin’de gururla bayrağımızı dalgalandırdık. Öğrencilerimiz ile danışman öğretmenlerini, Uluslararası proje yarışmasında bize bu gurunu yaşattıkları için, ayrıca elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederim"dedi.

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