Niğde Belediyesi’nden meslek edindirme kursu

NİĞDE Belediyesi'nde meslek, sanat ve kültür alanlarında çok sayıda meslek edindirme kursu açılacak.Meslek sahibi olmak isteyen gençlerin çeşitli meslek dallarında eğitim almalarına ve nitelikli iş elemanı haline gelmeleri amacıyla Niğde Belediyesi, Mesleki Eğitim Merkezi'nde ilk kursları gençler arasında en çok talep gören bilgisayarlı muhasebe, web tasarım ve bilgisayar işletmenliği dallarında başlatacak. Başvurular Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacak. Kayıt süresinin tamamlanmasının ardından meslek kursları start alacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslardan gençler ve yetişkinler faydalanacak. Meslek edinmek isteyenler, uzun süreli işsizler, kadın, genç, engelli işsizler, mesleğinde ilerlemek isteyenler ve meslek değiştirmek isteyenler kurslara müracaat edebilecek. Kurslar Özbelde Kızıl Elma Parkı'nda bulunan Niğde Belediyesi Millet Kıraathanesi'ndeki bilgisayar salonunda gerçekleştirilecek. Kurslara katılan kursiyerlere Niğde Kent Meydanı'ndan ücretsiz servis imkanı sağlanacak.KAYIT DAVETİSosyal belediyecilik anlamında en önemli adımlarından birinin Meslek Edindirme Merkezi'ni aktif hale getirmek olduğunu söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Bu sayede işsiz gençlerimizin çeşitli meslek dallarında ücretsiz eğitim almalarına ve nitelikli iş gücü haline gelmelerine imkan sağlamayı hedeflemekteyiz. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda da meslek kurslarının sayısını arttırarak sürekli hale getireceğiz. Meslek edindirme alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bütün kurslarımızdan hemşehrilerimizi kayıt yaptırarak faydalanmaya davet ediyorum” dedi

FOTOĞRAFLI