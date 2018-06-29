Niğde Belediyesi’nden 10 engelliye tekerlekli sandalye

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE Belediyesi tarafından 10 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, sosyal belediyecilik anlayışı gereği engellilere destek verdiklerini söyledi. Özkan, "Sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için akülü araç, manuel veya kendi fiziki durumlarına göre özel yapılmış manuel ve akülü araçlarına vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmet sadece Niğde merkez sınırlı değil ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerinizi kapsayacak şekilde bu bölgede nerede engelli vatandaşımız varsa komşuları akrabaları bizlere müracaat ediyor, raporlarını ibra ettikten sonra hemen en kısa sürede araçlarını temin edip veriyoruz ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

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