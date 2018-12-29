Niğde Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi sevinci



Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Taşerondan kadroya geçen 475 belediye işçisine yaklaşık yüzde 45 zam yapıldı. Sözleşmeyle birlikte en düşük yevmiye 70 liradan 125 TL'ye yükseldi.

Düzenlenen imza törenine Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Alay Belediye Başkanı Tevfik Özbek, İl Genel Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Niğde Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye birim müdürleri, dernek ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Davul zurna ve alkışlar eşliğinde salona giren Genel Başkan Arslan personelin tezahüratları ve yoğun ilgisiyle karşılandı.

Açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Çok kısa zaman içerisinde teşkilatlanıp Niğde'de yetki alıp, böyle bir tören düzenleyip toplu iş sözleşmesi imzalama sürecine gelen sendikamızın toplamda 2000 üyeye ulaşmasında katkısı bulunan ve desteklerini esirgemeyen işçi sınıfının liderini, önderini Niğde'de ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "1 Nisan'da tüm taşeron işçilerimizi kadroya geçirdik. İşçi sendikaları bakımından mukayese ettiğimizde dünyada görülmemiş bir şey değildi. 1 milyon civarında işçinin kadroya alınması. Taşerondan kadroya geçen işçilerimizin durumlarını eski kadrolu işçilerin haklarıyla aynı hale getirdik. Hayırlı olsun. En düşük yevmiye 70 TL en yüksek yevmiye ise 125 TL oldu" diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz adaletli olmak zorundayız hakkı teslim etmek zorundayız. Yıllar yılı taşeron şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın hiçbir sosyal hakkı yoktu. Mesai hakkı yoktu. Kıdem tazminatı alamıyorlardı. Bu arkadaşlarımızın iş güvenceleri yoktu. Biz bu arkadaşlarımız için 10 yıl önce yola çıktık. Yasal hiçbir hakkı olmayan kardeşlerimizle kucaklaşmak istedik. Bugün 1 milyon işçinin kadroya alındığı dönemde Hak İş bunun önderliğini yaptı."

Konuşmaların ardından imzaların atılmasıyla tören sona erdi.

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