Niğde Belediyesi orta refüj çalışmalarını sürdürüyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediyesi, Selçuk Mahallesi Kızılca Deresi’nde orta refüj çalışması yaptı.

Niğde Belediyesi şehre daha modern bir silüet kazandırmak amacıyla yeşillendirmenin yanısıra orta refüj çalışması da yapıyor. Kazaların yaşandığı ve çok sayıda maddi hasarlı kayıpların olduğu Kızılca Deresi civarında kazaların önüne geçmek ve trafiği rahatlatmak için orta refüj çalışması yapıldı. Şehir merkezinde bulunan refüj ve kavşak düzenlemelerinin trafik akışını düzenlemenin yanısıra kent estetiği bakımından da son derece önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Şehrimizin muhtelif yerlerinde ve ana caddeleri üzerinde yapılan düzenlemeler sonucu hem trafiği rahatlatıyor kazaların önüne geçiyoruz hemde çeşitli bitki ekimleriyle şehrimize estetik bir görünüm kazandırıyoruz” dedi.

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