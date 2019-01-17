Niğde Belediyesi'nden 'Sıfır Atık' projesine tam destek

NİĞDE Belediyesi 'Sıfır Atık' projesinin amacına ulaşması için verdiği destekleri sürdürmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık projesine Niğde Belediyesi katkı sunmayı sürdürüyor. Kağıt, evsel yağ, cam şişe, pet şişe, atık pil, bayat ekmek ve daha bir çok konuda geri dönüşüm projeleri yaptıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Rifat Özkan geri dönüşümde yeni bir aşamaya geçtiklerini kaydetti. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) ile Niğde Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Niğde il sınırlarında oluşan atık elektrikli-elektronik eşyalar (AEEE) toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Vatandaşların dikkatini çekmek ve öğrencilere farkındalık kazandırmak adına TÜBİSAD iş birliği ile okullar arasında 'Öğrenciler AEEE Topluyor' yarışması düzenlenerek Niğde Belediyesi tarafından konu ile ilgili afişler ve etkinlik kitapçıkları kampanyaya katılım sağlayan okullara dağıtılıyor.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması noktasında önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Özkan, "Niğde Belediyesi olarak çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetimizi her fırsatta dile getiriyoruz. İlimiz sınırları içerisinde özellikle geri dönüşüm projeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hem ekmek israfına yönelik hem de geri dönüşüm atıkları kapsamında birçok projeye imza attık. Bunun yanı sıra plastik, cam ve metal atıklar için de geri dönüşüm çalışmaları başlattık. En önemli hedefimiz ilimizden topladığımız tüm atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırabilmek. Şuanda çeşitli konularda geri dönüşümü sağlıyoruz. Bunu yüzde yüz yapana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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