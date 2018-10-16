Niğde Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü şehir genelinde asfalt yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesi, şehre daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için yollar ve kaldırımlarda başlattığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir yandan şehir genelinde asfalt çalışması yapılırken diğer yandan da kilitli parke döşemesi gerçekleştiriliyor. Niğde Belediyesi kentin farklı cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları yaparak daha modern ve kullanışlı yolları vatandaşın hizmetine sunuyor.

Ara sokaklar ve şehrin en ücra köşelerine kadar hizmet ulaştıran Niğde Belediyesi asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyor. Şehrin yollarının daha kaliteli bir görünüme sahip olması için çalışmalara devam edildiğini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Vatandaşımıza hizmetin en iyisini ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda belediyeciliğin her alanında olduğu gibi fiziki anlamda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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