Niğde Barosu, adliye önünde aşure dağıttı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Barosu tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

Niğde Adliyesi önünde düzenlenen etkinliğe, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşlar katıldı. Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, abirlik ve paylaşımın en güzel örneklerinden biri olduğunu, Niğde Barosu tarafından geleneksel hale gelen aşureyi ikram etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlara aşure dağıtıldı.

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