Niğde Adliyesi yeni binasına taşınıyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 25 Haziran tarihi itibariyle yeni adliye binasına taşınmaya başladıklarını söyledi.

Başsavcı Dönmez: “25 Haziran Pazartesi sabah 08.00 itibariyle arşivlerin taşınmasına başladık. Şu an savcılık arşivleri mahkeme arşivleri seçim arşivleri komisyon arşivleri belirli plan dahilinde kamyonlarla görevlendirdiğimiz personellerce taşınıyor. Bu cuma günü itibariyle ağır ceza mahkemelerimizi ve Cumhuriyet Başsavcılığımızı yeni adliyeye taşıyacağız. Haftaya cumaya kadar taşıma işlemleri devam edecek. Önümüzde haftada yeni adliyede tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecek planımız bu şekilde. Adliyenin zorunlu işlemleri tamamlandı. Elektrik su doğalgaz asansör UYAP, SEPSİS bağlantıları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bundan vatandaşlarımız yeni adliyemizde daha konforlu şartlarda hizmet vereceğiz” dedi.



FOTOĞRAFLI