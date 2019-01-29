'Neyzen' Kemer'de sahnelendi

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ŞAİR- aktör Hüseyin Poyraz tarafından derlenip, sahnelenen iki perdelik 'Neyzen: Deli mi, Veli mi?' isimli oyun, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda izleyici ile buluştu.

Kemer Belediyesi'nin kültür hizmeti olarak ücretsiz sahnelenen 'Neyzen: Deli mi, Veli mi?' isimli oyun Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Şair- aktör Hüseyin Poyraz tarafından uzun bir araştırma sonucu derlenen otobiyografik eserde, Neyzen Tevfik'in doğumundan ölümüne dek hayatı, sanatı, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan bağlılığı ve şiiriyle bütünleştirdiği hiçlik felsefesi konu alınıyor.

Oyunu eşi Kıyafet Seyhan Yüksel ile izleyen Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, sanatçı Hüseyin Poyraz'a Belediye Başkanı Mustafa Gül adına çiçek ve teşekkür plaketi verdi.

Hüseyin Poyraz ise oyunun sahneye konmasındaki destekleri için Kemer Belediyesi'ne, Başkan Mustafa Gül'e ve eşi Neşe Gül'e teşekkür etti.

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