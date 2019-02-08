Nevşehir’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir’de görev yapan yerel, ulusal gazete ve ajansların temsilcileri katıldı. Nevşehir genelinde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi adına, ilgili mevzuat ve genel esaslar çerçevesinde seçim öncesi, sırası ve sonrasında ilgili kurumlarca alınan tedbirler ile sunumlar yapıldı. Vali İlhami Aktaş, toplantının son bölümünde yaptığı değerlendirmede, Nevşehir’in geçmişte yapılan seçimlerde, seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti ve bu anlamda iyi sınavlar verdiğini söyledi. Aktaş, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için başta güvenlik görevlileri olmak üzere bütün uygulamaları gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

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