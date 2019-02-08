Nevşehir’de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğine Nevşehir protokol üyeleri katıldı.

Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, daire müdürleri, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı. Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak hazırlanan broşürler sürücü ve yayalara dağıtıldı. Sürücüler de yayalara yol vermesi konusunda uyarıldı.

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