Nevşehir’de karla mücadele aralıksız sürüyor

NEVŞEHİR'de etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dün sabah başlayan kar yağışı sonrası kentte gün boyu kar temizliği çalışması yaptı. Aralıksız kar yağışının sürdüğü şehir merkezinde belediye ekipleri temizlik çalışmalarını gece de sürdürdü. Belediyeye ait iş makinelerinin katıldığı kar ile mücadele çalışmaları ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirildi. Ekiplerin sürdürdüğü kar ile mücadele çalışmaları sabaha kadar sürdü. Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplere baklava ikram edildi.

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