Nevşehir’de, hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de, hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. ile 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'hakaret', 'basit yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'mala zarar verme', 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçları olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi, istihbari çalışma sonucu yakaladı.

'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. da saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edien 2 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.