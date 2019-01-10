Nevşehir’de 2 bisiklet hırsızı tutuklandı

NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR’de polisin yaptığı çalışmalar sonucu, elektrikli bisiklet çalan 2 kişi yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İbrahimpaşa Mahallesinde elektrikli bisikletin çalınması olayıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, şüphelilerin B.T. ve Y.Ö. olduğunu belirledi. Yaşı küçük olan zanlılar, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.