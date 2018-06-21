Nevşehir, geleneksel şehir mimarisine kavuşacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Belediyesi’nin Kale ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 6 mahalleyi ilgilendiren 300 bin metrekarelik bir alanda uygulayacağı 2. Kentsel Dönüşüm Projesi konumundaki Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı.

Nevşehir’in Karasoku, 20 Temmuz, Herikli, Hacı Rüştü, Kapucubaşı ve İbrahimpaşa Mahallesi’nde toplam 300 bin metrekarelik bir alanı içine alan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce ihale edildi. İhaleyi alan firmanın Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamlamasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, proje müellifi Ahmet Kaya’yı makamında kabul ederek görüştü. Nevşehir Belediyesi’nin Merkez Kentsel Dönüşüm Projesinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve diğer ilgililerin de hazır bulunduğu görüşmede, projeye ilişkin bilgi alışverişinde de bulunuldu.

Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ile bir dönem Nevşehir’in merkezi olma özelliğini taşıyan bölgenin, Nevşehir’in geleneksel mimari üslubunu yansıtan geleneksel doku ile uyumlu bir şekilde yeniden şehrin ana merkezi olmayı hedefleyen, ticaret konut, yeşil alan otopark ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra taşıt trafiğinden arınmış yaya öncelikli bir tasarım anlayışı ile yeniden değerlendirilecek. Bölgedeki özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi tescilli kültürel varlıklarının restorasyonun da yapılmasının planlandığı Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgenin, meydan düzenlemeleri ve yeşil alanlarıyla şehir kimliğine uygun Nevşehir’in en önemli yaşam merkezlerinden birine dönüşmesi hedefleniyor.



FOTOĞRAFLI