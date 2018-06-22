Nevşehir'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından yabancı uyruklu kişilerin şehre uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Nevşehir Otobüs Terminali'nde önlem alan ekipler, İran uyruklu B.P. ile M.K.'yi durdurup, aradı. 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında 43,20 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.P. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.