Nevşehir'de üniversite öğrencilerine, süt ve poğaça ikramı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Belediyesi tarafından, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, süt ve poğaça ikramında bulunuldu.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi'ne belediye tarafından ikram çeşmesi kuruldu. Belediye Başkanı Atilla Seçen ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ikram çeşmesinde öğrencilere poğaça ve süt ikramında bulundular. Rektör Bağlı, Başkan Seçen’in sosyal belediyecilik anlayışı ile NEVÜ yerleşkesi içerisinde başlatmış olduğu çeşmeden süt ve çorba ile birlikte poğaça, börek ve simit ikramlarından dolayı teşekkür etti. Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten NEVÜ öğrencileri de, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iyi dileklerini sunarak teşekkür ettiler. Nevşehir Belediyesi tarafından NEVÜ yerleşkesi içerisinde başlatılan ikramların devam etmesinin planlandığı belirtildi.



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