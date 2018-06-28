Nevşehir'de parklar yenileniyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Belediyesi tarafından dinlenme ve çocuk oyun parklarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezi genelinde bulunan

dinlenme ve çocuk oyun alanlarının daha modern bir görünüme kavuşmasının yanı sıra, park

alanlarında halkın beklentilerine uygun daha nitelikli hizmetlerin sunulması amacıyla

başlatılan çalışmalar sürüyor. Şehrin farklı merkezlerinde daha önceden yapılan park alanları yeniden elden geçirilirken, çağın gereklerine uygun bir yapılanma yürütülüyor. Eskiyen ve yıpranan park oyun grupları yenileri ile değiştirilirken, halkın dinlenerek daha rahat bir zaman geçirmeleri için gerekli alt yapı çalışmaları da bu kapsamda yeni baştan ele alınıyor. Bazı dinlenme ve çocuk oyun alanlarına basketbol sahaları yapılırken, yeni kamelyalar yerleştirilerek yeşil alanlarının görsel zenginliğe kavuşması da sağlanıyor.

(FOTOĞRAFLI)