Nevşehir'de lise öğrencilerine yönelik ilmihal yarışması

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de eğitim alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların ortaklaşa hazırladığı “Nevşehir İli 9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması” için işbirliği protokolü, ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine, Vali İlhami Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat ile dernek ve vakıfların temsilcileri katıldı. Nevşehir merkez ve ilçelerinde ortaöğretim kurumları 9'uncu sınıf öğrencilerinin manevi bilgi, duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal (Temel dini bilgiler) bilgisini kavratmak, kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak ve dini duyarlılıklarını geliştirmek ve sınav tecrübelerine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir projeye imza atıldığı belirtildi.

İşbirliği protokolü ile ilgili basına dağıtılan bilgi notunda ise şu bilgilere yer verildi:

''Nevşehir ilinde eğitim alanında faaliyetleri bulunan Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, Semerkand Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı, Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfı, Alemdar İmam Hatipler Derneği, Birlik Vakfı, Hasan Emmi ÇEKÜD, Ensar Vakfı, Kervansaray Hayırlı Hizmetler Derneği, İmam Hatip Okulları Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan 'Nevşehir İli 9. Sınıf öğrencileri arası İlmihal yarışması' isimli projenin yürütülmesindeki bazı görevlerin üstlenilmesi konusunda ismi geçen vakıflar ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Müftülüğü, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında proje ortaklığı ve sorumluluk paylaşımını içeren, ortak çalışma ve işbirliği için hazırlanmış, yarışma şartnamesiyle birlikte incelenmiş ve imza altına alınmıştır.''

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