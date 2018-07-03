Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da...

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da yargılandığı bir davada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan yakalama kararı ile aranan S.Ö.'yü yaptığı istihbari çalışmalarla yakaladı. 
S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

YORUM EKLE
Gönder