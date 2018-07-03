NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da yargılandığı bir davada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan yakalama kararı ile aranan S.Ö.'yü yaptığı istihbari çalışmalarla yakaladı.
S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da...
YORUM EKLE